TTH og Skjern tog et point hver i vestjysk rivalopgør

Skjern skabte en føring på et par mål, men efter et kvarter skruede TTH op for effektiviteten. Det betød, at Holstebro-klubben sneg sig foran efter 19 minutter, da Christian Jensen scorede på straffekast.

Ikke desto mindre var det Skjern, der gik til pause med en føring på 14-13.

Det blev ved med at være tæt på den anden side af pausen. Skjern var bedst spillende, mens TTH manglede noget kreativitet i angrebet. TTH kunne dog glæde sig over, at keeper Sander Heieren lukkede af i målet.

Midtvejs i anden halvleg var det stadig helt lige, og måske derfor havde intensiteten fået et nøk op i hallen, hvor TTH fik massiv opbakning.

Med ni minutter igen fik værterne en afgørende scoring. Sander Heieren pillede bolden og kastede den lige ned i handsken på Emil Jensen, der efter et kontraangreb bragte TTH på 23-21.