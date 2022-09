Team Esbjerg overlevede panisk kvarter og vandt i Montenegro

Det betød, at der ofte opstod ubalance i forsvaret, og hvis blot Esbjerg-spillerne holdt bolden i gang, var det et spørgsmål om tid, før der var hul i defensiven.

Det nød højrefløj Marit Røsberg godt af før pausen, hvor hun scorede fem mål.

Samtidig stod Rikke Poulsen i målet en god halvleg, og Esbjerg byggede stille og roligt en femmålsføring op. Ved pausefløjt var vestjyderne foran 16-11.

Det lignede en stensikker sejr, men Esbjerg kom skidt ud til anden halvleg. Den franske keeper i Buducnost-målet, Armelle Attingré, tog godt fra, mens Esbjerg slækkede på koncentrationen både offensivt og defensivt.

Det betød, at føringen efter 12 minutter af anden halvleg var udlignet, samtidig med at Esbjerg fik to udvisninger og et rødt kort til Mette Tranborg.