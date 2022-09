GOG på cruise control nedlagde ligaens agterlanterne

Selv om GOG aldrig fik lov til at stikke af, så var gæsterne i fin kontrol hele vejen og lod aldrig HCM få troen på, at sæsonens første point var inden for rækkevidde.

Søndagens to øvrige kampe i ligaen blev tætte opgør, som først fandt sine vindere til allersidst.

I Holstebro blev Nikolaj Markussen helten, da han i kampens sidste sekund sendte bolden i nettet til TTH-sejr på 28-27 over Skanderborg Aarhus.

Det var TTH’s første sejr i sæsonen, mens Skanderborg Aarhus fortsat er uden point.

Sønderjyske lå til at tage i hvert fald et enkelt point hjemme mod Bjerringbro-Silkeborg (BSH), da man førte med et enkelt mål halvandet minut før tid.

BSH fik udlignet, og da Sønderjyske brændte i næste angreb kunne Alexander Lynggaard hive sejren på 24-23 hjem til gæsterne med et mål to sekunder før tid.