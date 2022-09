Aalborg Håndbold fejede gulv med Lemvig-Thyborøn

Mikkel Hansen scorede kun et enkelt mål i opgøret, det var på straffekast i slutningen af første halvleg. Verdensstjernen havde næstsidste hånd på tre andre Aalborg-mål, men blev også sparet undervejs i kampen.

Endnu engang fik Aalborg-træner Stefan Madsen god mulighed for at brede spilletiden godt ud i sin trup. På målet valgte han dog at køre med Mikael Aggefors gennem næsten hele opgøret, og han storspillede med en redningsprocent på 40.

Aalborg står noteret for tre sejre i tre ligakampe, mens Lemvig-Thyborøns sæson har budt på tre liganederlag.