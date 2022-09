Mikkel Hansen blev topscorer i ny Aalborg-sejr

Det er blot Mikkel Hansens anden håndboldkamp, efter at han måtte holde fem måneders pause efter at være ramt af en blodprop. Nordjyderne var dog i kontrol og behøvede derfor ikke trække på alle Hansens kræfter for at sikre sig sejren over østjyderne.

Der blev også spillet tre andre kampe onsdag aften.

Skjern snuppede en komfortabel sejr på 27-20 hjemme over Sønderjyske. Gæsterne blev sat på plads tidligt i opgøret, for efter 23 minutters spil førte Skjern med overlegne 11-2 og kunne derefter køre på autopilot.