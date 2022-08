Aalborg melder Mikkel Hansen klar tidligere end forventet

Men flere test har vist, at Mikkel Hansens krop har reageret positivt på behandlingen og allerede i den forgangne uge begyndte udtrapningen.

- Jeg er naturligvis rigtig glad for, at behandlingen har båret frugt, og at jeg er blevet klar til at spille førend forventet. Nu glæder jeg mig rigtig meget til at komme i kamp igen samt ikke mindst at få debut på hjemmebane foran vores mange fans, siger han i pressemeddelelsen.

34-årige Mikkel Hansen er vendt hjem til Danmark efter at have tilbragt de seneste ti år i Frankrig hos Paris Saint-Germain. Tidligere i karrieren har han sideløbende med sin glorværdige landsholdskarriere spillet for GOG, FC Barcelona og AG København.