Aalborg vandt Super Cup med Mikkel Hansen på tribunen

Aalborg Håndbold har revancheret sidste sæsons tætte DM-finalenederlag til GOG.

Tirsdag aften var nordjyderne klart bedst, da de to hold åbnede herrernes håndboldsæson med en Super Cup-dyst i Aalborg. Her vandt hjemmeholdet med 36-31 efter at have ført med et enkelt mål ved pausen.

Super Cuppen er et møde mellem danmarksmesteren og pokalvinderen fra den forgangne sæson.