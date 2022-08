Team Esbjerg vandt stort over Odense i Super Cuppen

- Det her var lovende. Vi ved, at vi har et godt hold. Selv om vi manglede mange spillere i dag, så gik vi ind med alt, hvad vi havde. At vinde med 11 er en meget god start på sæsonen, siger Esbjerg-stregen Kathrine Heindahl til TV 2 Sport efter sejren.

Esbjergenserne kom blæsende fra kampens start, og pokalmesteren fik hurtigt slået et hul på måltavlen.

Det skete blandt andet via en solid defensiv, der banede vej for flere nemme kontramål i den anden ende. Ved pausen førte vestjyderne 18-15.

Hvis Odense-træner Ulrik Kirkely havde givet sine spillere en opsang i pausen, udeblev effekten. Fynboerne kom rædselsfuldt fra start i anden halvleg og indkasserede fem mål uden selv at score i halvlegens første seks minutter.