Henrik Toft vender hjem til dansk håndbold

- Jeg har altid fulgt Mors-Thy Håndbold på sidelinjen og har et fint kendskab og god kontakt til klubben, blandt andet via min bror, Allan. Da vi som familie gerne vil bosætte os i området, og jeg skulle finde ud af, hvor min fremtid skulle ligge, var det nærliggende at forhøre mig om Mors-Thy Håndbolds planer.

- De syntes, at min henvendelse var interessant, og efter nogle gode samtaler over de sidste måneder er det hele faldet på plads, forklarer han.

35-årige Toft begyndte sin seniorkarriere i HF Mors og var med, da klubben spillede sin første sæson i den bedste række i 2004/05.