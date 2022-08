Tidligere landsholdsfløj er tilbage en måned efter fødsel

- Min krop har overrasket mig. Jeg har det bare virkelig godt, og jeg har trænet lidt med på det sidste. Jeg glæder mig bare helt vildt til at spille i aften, forklarede hun til holdets Facebook-side.

Dermed er der meget, der tyder på, at Fisker også vil være klar til ligapremieren mod Odense Håndbold i slutningen af måneden.

For bare en uge siden var meldingen fra Viborg-træner Jakob Vestergaard ellers mere tvetydig.

- Fisker er langt i sin proces for at komme tilbage, men jeg synes, at det er for tidligt at sige mere. Hun har det godt, og det er rigtig dejligt, og der er vist ingen tvivl om, at vi ser hende inden alt for længe, sagde han til klubbens hjemmeside.