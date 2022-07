Dansk håndboldkeeper skal tørne ud for Barcelona

Håndboldmålmanden Emil Nielsen skifter til FC Barcelona.

Det oplyser den spanske storklub på sin hjemmeside.

Den 25-årige landsholdsspiller har underskrevet en kontrakt frem til 2025 og kommer til fra Nantes i Frankrig.

- Jeg er meget spændt på at spille for Barcelona. At komme hertil har altid været min drøm, siger Emil Nielsen til klubbens hjemmeside.