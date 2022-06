Odense Håndbold har hyret Trine Nielsen som sportsdirektør

- Jeg har i mange år via mit arbejde som kommentator på TV 2 og TV3 fulgt klubben udefra, og jeg har derfor en masse tanker og idéer til at styrke det setup, der i forvejen er i toppen af dansk håndbold.

- Det bliver derfor også en vildt spændende udfordring at skulle se det hele indefra, siger Trine Nielsen til klubbens hjemmeside.

Ud over tv-jobbet hos TV3 har Trine Nielsen lige nu sin daglige gang som grafisk medarbejder i GOG. Det slutter også med jobbet i Odense.

- Både TV3 og GOG har været meget forstående over for den mulighed, jeg har fået og har sluppet mig før tid, hvilket betyder, at jeg kan starte op 1. august i Odense Håndbold.