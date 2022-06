Danmark tabte VM-finalen i strandhåndbold

Danmark fulgte godt med i det meste af den første periode, men Kroatien var lige en tand bedre i det lange løb.

Første periode blev meget tæt, og finalisterne skiftedes stort set til at score. En scoring udløser to point, og på intet tidspunkt førte et af holdene med mere end to point.

Kroaterne var oftest i front, men danskerne havde en enkelt føring i periodens sidste del.

Danskerne var bagud 22-24 og havde 15 sekunder til at køre det sidste angreb og skaffe uafgjort, men på en ellers oplagt chance reddede den kroatiske målmand.