Danmarks herrer er klar til VM-finalen i strandhåndbold

Danmarks mandlige landshold i strandhåndbold er for første gang klar til VM-finalen.

Det blev en kendsgerning efter en meget tæt og spændende semifinale mod Brasilien på den græske ø Kreta.

Danmark sejrede med cifrene 16-21, 17-16, 6-4.

Efter at have tabt første halvleg skulle Danmark vinde den anden for at holde liv i finaledrømmen, og det skete lige netop med 17-16 på såkaldt ”golden goal”, da stillingen var uafgjort.