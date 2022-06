Den norske topmålmand, ligaens bedste, leverede en voldsom præstation i onsdagens første finale, men efter et lille kvarter blev han pillet ud. Det skete endda efter en comebackscoring af Lukas Sandell, Aalborg-profilen, der har været skadet i flere uger. Et ganske sigende finaleøjeblik. Nedtur GOG. Optur Aalborg.

Sådan har det faktisk været de seneste år. Fem gange af fem mulige på tre år har Aalborg ordnet GOG i en finale. Super Cup, pokalturnering, mesterskab. De fleste af titelkampene har været medrivende oplevelser, men til forskel fra tidligere er de to klubbers trupper i år af en sjældent set kvalitet.

Op mod 20 af harpiksfyrene er landsholdsspillere. Hvor mange nordiske klubber kan f.eks. tillade sig at begynde mesterskabskampe med navne som Hallgrímsson, Aggefors og Pálmarsson på bænken? Bredden af klassespillere sikrede konstant et højt bundniveau.

En af dem, Aron Pálmarsson, har for vane at spille, som om han har været med til at opfinde sporten. Hans faglige ærgerrighed blev illustreret i et af de sidste angreb før pausen. Selvfølgelig scorede han, men i sit returløb rystede han på hovedet i irritation over sin egen beslutning om at vælge at skyde på netop dén chance i overtal.

Irritation eller ej, Pálmarssons scoring gav Aalborg en pauseføring på tre mål efter en halvleg, hvor Gidsel og GOG ikke havde spillet sig ud. Men fynboerne kan accelerere og ændre kampe som ingen andre, og derfor summede det heller ikke af champagnesikkerhed i Gigantium. Med god grund.

Anden halvleg var blot fem minutter gammel, før GOG havde udlignet. Så kvikt kan det gå. En udvikling, der ikke behagede Aalborg-træner Stefan Madsen. Han kløede sig i det hovedhår, han ikke har, inden han beklagede sig til dommerparret Mads Hansen og Jesper Madsen.

De to blå mænd skulle finde sig i mange påstande fra de to bænke. Kun jobbet som reklamechef i Marlboro må sværere at bestride end at styre en intens finale i den sport med flest tvivlssituationer. Langtfra alle henvendelser til dommerparret var begavede. Modsat underholdningsværdien kan modenheden i at knæle foran dommerbordet med forurettet grimasse i hvert fald diskuteres.

Heldigvis handlede det meste om spillet på banen, og her kæmpede GOG en lang, sej kamp for at få overtaget. Med hurtige kontraløb insisterede fynboerne på at holde liv i mesterskabsdrømmen. Aldrig fik Aalborg lov til at tænke på guldpandekager på rådhuset.

Usædvanligt nok stod Aron Pálmarsson for et par fejl, der først åbnede kampen og sidenhen hjalp kyniske GOG til de afgørende føringer. Aalborg havde dog chancen for at udligne med syv sekunder igen, men kontraangrebet kiksede. Dermed er GOG mester for ottende gang i historien, og klubben skal dermed spille Champions League i næste sæson.