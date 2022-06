Danske håndboldkvinder tog komfortabel sejr i testkamp

Danmark havde i de indledende minutter torsdag svært ved at lukke ned for slovenerne, men havde omvendt ikke problemer med at score i modsatte ende.

Særligt Anne Mette Hansen måtte flere gange trække på smilebåndet i en forrygende start, hvor det meste lykkedes.

11 minutter inde i kampen var hun noteret for seks mål til en dansk føring på 9-6.

Undervejs fik målmand Althea Reinhardt også spillet sig varm efter en vanskelig start.

Trods føringen viste slovenerne sig i den grad modstandsdygtige og afholdte længe Danmark fra at udbygge føringen.