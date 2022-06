»Åh, nej, nu sker det igen.«

Kender du den tanke fra dit eget liv?

Måske ligger du på puden ude af stand til at falde i søvn. Måske kører du rundt og rundt uden at kunne finde en parkeringsplads. Måske bøvler du med at få teknikken til at virke før et arrangement.

Den bland-selv-tanke af irritation, afmagt, frustration, opgivelse og mange andre trælse følelser eksisterer ikke kun hos dig og mig – den tanke finder også hos vej ind i hovederne på mange af landets bedste elitesportsudøvere.