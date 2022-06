Derfor var der skruet op for det hele i Gudme. Fra temperatur til tacklinger. På banen blæste Gidsel og co. afsted. GOG’erne ønskede tydeligvis en finale med masser af fart, kaos og vildskab, og konstant opildnede spillerne hjemmepublikummet til at slippe hæmningerne.

Opfordringen behøvede den gulklædte fangruppering bag det ene mål ikke. ”Det gule mur”, som gruppen kalder sig, var allerede på plads en lille time før kampstart for at brøle løs. En blandet omgang af både halvvoksne knægte og helt unge piger.

De leverede en atypisk håndboldstemning. Oftest var det aldeles fremragende. Få gange var det direkte pinligt. Nok er sport en genre for sig, men det bliver aldrig klædeligt at høre skolebørn synge om kønsdele, drab, dyresex og tæsk til konen derhjemme.

Heldigvis fyldte skæverterne ikke meget i en kamp, der havde rigeligt i sig selv. Et opgør med en perfekt balance mellem GOG’s spontanitet og Aalborgs overvejelser.

Helt som forventet baksede Aalborg med rytmen i angrebsspillet i fraværet af den skadede højreback Lukas Sandell. I stedet benyttede cheftræner Stefan Madsens udvalgte sig af evnen til at tænke sig grundigt om, når bolden var i hænde, og derfor fik GOG længe ikke udbytte af Thorbjørns Bergeruds mange parader.

Lige indtil Mathias Gidsel, publikumsfavoritten, besluttede sig for at gøre sig rigtig god. Efter sommerferien begynder han i Berlin, og han havde tydeligvis lyst til at vinke pænt farvel til den klub, der har været hans siden teenagetiden. Et par kvikke aktioner af Gidsel gav i slutningen af første halvleg GOG det forspring, som Aalborg kæmpede med at indhente i den resterende del af kampen.

En af klodens klogeste håndboldspillere hedder Aron Palmarsson, og han forsøgte med alle tricks at fange GOG. Det nyttede bare ikke alverden, for Torbjørn Bergerud beviste igen og igen, hvorfor han snart bliver et lige så markant savn som Mathias Gidsel. Gæt selv om nordmandens dobbeltredning ved stillingen 21-17 fik hallen til at eksplodere.

Kampbilledet taget i betragtning lignede det en afgørelse. Men alle i harpiksuniverset ved, at man aldrig skal afskrive Aalborg, og der var således fuld plade på dramaturgien, da Felix Claar reducerede til 23-22 med godt fem minutter igen. Endnu vildere blev det, da Simon Pytlick missede matchvinderrollen, hvorefter Aalborg udlignede for første gang siden 8-8.

De to klubber mødtes også i pokalfinalen i februar. Dengang var GOG længe det bedste hold, men som så ofte før løb Aalborg med pokalen. Spørgsmålet er, om nordjyderne kan gøre det igen.

På søndag får vi måske svaret.