Iskolde nordmænd dukkede Anne Mette Hansen i Champions League-finalen

I kampens første fjerdedel lignede Györ ellers et hold på vej tilbage på den europæiske trone.

Kombinationerne flød, afslutningerne var velovervejede og forsvarsspillet effektivt. Anne Mette Hansen leverede to scoringer fra venstre back, da Györ skabte sig et forspring på 8-5.

I takt med at man begyndte at skifte ud, faldt ungarernes spil dog gradvist fra hinanden. Nordmændene overtog styringen, og nu begyndte også superveteranen Katrine Lunde at tage fra i målet.

Det stod 15-13 til Vipers ved pausen, og selv om Györ med en lynstart på anden halvleg kom op på 16-16, fortsatte billedet efter pausen.