Tysk danskerklub vandt det første mesterskab i 21 år

Balingen kæmper for at undgå nedrykning, og trods positionen som næstsidst i ligaen troede holdet på sensationen.

Omvendt virkede Magdeburg-spillerne nervøse. Alt var lagt i ovnen til guldfest, fansene forventede, det ville blive en ren formalitet.

Men nemt skulle det ikke blive. Godt nok kom Magdeburg foran 3-1, men Balingen udlignede med det samme, og derfra fulgtes holdene ad.

På intet tidspunkt før pausen var der føringer på mere end et mål, og fra 4-4 til 14-14 skiftedes mandskaberne til at score. Pausestillingen lød 15-15.

Balingen hang på et godt stykke ind i anden halvleg indtil stillingen 24-24, men da kampen gik ind i de sidste ti minutter, fik Magdeburg endelig slået et hul, og ved 28-24 kogte hallen for alvor.