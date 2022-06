Første halvleg var trods alt en tæt affære, men i de sidste 30 minutter formåede cheftræner Jesper Jensens tropper ikke at holde kadencen. Team Esbjergs første Final 4-semifinale til dato endte derfor med et nederlag på 32-27, og derfor skal de danske vicemestre nu kæmpe om bronze søndag.

Det var første gang siden 2014, at et dansk kvindehold havde tilkæmpet sig en plads i det eksklusive selskab, blandt de sidste fire hold i den mest prestigefyldte turnering af dem alle: Champions Leagues final four. For otte år siden var det midtjyderne fra FC Midtjylland, der tørnede sammen med selvsamme Győri i semifinalen. Dengang blev det til et dansk nederlag. Og skulle man tro bookmakernes dommedagsprofeti, ville vore dages vestjyske mandskab fra Team Esbjerg med stor sandsynlighed lide samme bitre skæbne lørdag eftermiddag i den ungarske hovedstad.