Ny GOG-arena mangler tilskuerpladser til Champions League

Kasper Jørgensen forventer da også, at initiativtagerne har forståelse for, at man skal leve op til krav for at være med på det fineste niveau. Men han forventer også, at kravene fra EHF ikke nødvendigvis er skåret i granit.

- Det er et arbejdstal i EHF, som jeg ser det, siger Kasper Jørgensen.

- I min verden er EHF’s veje nogle gange lidt uransagelige. Så hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre, skal jeg ikke kunne godtgøre for.

GOG har i de seneste to sæsoner søgt om wildcard til Champions League, men har fået afslag. Af EHF’s reglement fremgår det, at spillestedet og antallet af tilskuere er to af fem kriterier, der vurderes ud fra.

Om det er det, GOG er faldet på, ved Kasper Jørgensen ikke, men fortæller, at man har søgt om wildcard med udgangspunkt i at spille i Odense.

Under alle omstændigheder glæder han sig til, at han i Svendborg kan byde endnu flere håndboldinteresserede fynboer velkommen. Foran ham ligger desuden et stort arbejde med at sikre, at håndboldkulturen, som er bygget op i Gudme gennem årtier, følger med til Svendborg.

- Vi skal være meget opmærksomme på det. Det er et kæmpe ansvar, siger Kasper Jørgensen og fortæller, at GOG fortsat vil træne og have sin dagligdag i de intime omgivelser i Gudme.