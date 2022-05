Comeback: Odense overvandt krise og forsvarede guldet

Hun vendte dog energisk tilbage, og sammen med en særligt strålende Dione Housheer medvirkede hun til, at Odense ad flere omgange i begyndelsen af anden halvleg havde chancen for at udligne. Et fornemt comeback, men den sidste scoring for at indhente Team Esbjerg manglede.

Den udeblevne forløsning fik først en kvindelig Odense-official og dernæst en mandlig tilskuer til at forlade deres siddepladser på langsidens tribune for at bevæge sig ned mod dommerbordet, der tilsyneladende havde brug for et par skældsord eller tre.