Aalborgs vilde start lagde kimen til smal sejr mod BSH

Og da Mikkel Løvkvist i målet endelig fik lidt fat i de sidste ti minutter af halvlegen, slap BSH til pause kun bagud med 11-14.

Spændingen var intakt, og selv om Aalborg kom på 16-11 tidligt anden halvleg, holdt BSH fast. Tre mål på stribe reducerede afstanden til to mål.

De midtjyske gæster fik dog aldrig kontakt. Det var ret præcist den føring på fire mål, som Aalborgs fejlfrie start på kampen havde givet, BSH aldrig fik has på trods tydelig træthed hos det skadesplagede hjemmehold.

Ti minutter før tid hed stillingen 21-17, og selv om BSH kom inden for et måls forskel med et minut igen, var det for sent.

Aalborg havde bolden, og da BSH tog en udvisning med omkring ti sekunder igen, da der var markering for passivt spil, blev dommernes arm taget ned igen.