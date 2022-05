Team Esbjerg er DM-finaleklar efter drama og grim skade

En storspillende Line Haugsted styrede Viborg HK mod en DM-finaleplads i kvindernes håndboldliga hjemme mod Team Esbjerg. Men i kampens slutning blev hun slemt skadet, og det udnyttede gæsterne til at snuppe sejren.

Efter at have været nede med hele seks mål undervejs endte vestjyderne med at tage sejren på 29-28 efter en dramatisk afslutning.