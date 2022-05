Veszprem holdt Aalborg-comeback væk i dansk Champions League-exit

Det ungarske storhold med Rasmus Lauge i en hovedrolle scorede nærmest efter behag og umuliggjorde et dansk comeback.

Allerede før kampen blev Aalborgs comebackmuligheder forringet. Under opvarmningen kom Aron Palmarsson til skade med sin hånd og skrev sig på den i forvejen lange liste over ukampdygtige spillere.

Samtidig kom nordjyderne lidt skævt i gang med kampen. Ungarerne var i teten, og Aalborg havde rigeligt at gøre med at hænge på oppe på måltavlen.

Når man skal hente et nederlag på syv mål fra første kamp, så kommer man ikke langt med at kæmpe for at holde trit med modstanderen.