Esbjergs europæiske fremfærd kan lide knæk i Viborg

Den hænger lige nu i en lidt tyndslidt tråd efter uafgjort i første semifinale mod Viborg HK, og den udsigt bryder cheftræner Jesper Jensen sig ikke om.

- For klubbens dna og mange af de spillere, som skal fortsætte, så er Champions League også et stort mål for næste sæson, siger Esbjerg-træner Jesper Jensen.

- Det er den kultur, vi gerne vil opbygge i klubben, og det, som skal være med til at trække spillere til Team Esbjerg også i de næste mange år. Vi skal i så mange år som overhovedet muligt være at finde i Champions League og gøre det godt der.