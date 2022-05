Tidligere lørdag tabte Herning-Ikast med ét mål til tyske Bietigheim, som er Viborgs finalemodstander søndag. Herning-Ikast og Baia Mare skal kæmpe om tredjepladsen.

Baia Mare havde tilsyneladende slet ikke ramt den rigtige taktik fra start mod Viborg. Bagud 0-3 tog træner Raul Fotonea således allerede en timeout efter lidt over to minutters spil.

Det hjalp dog ikke så meget for rumænerne. Viborgs føring toppede ved 9-2, inden Baia Mare så småt begyndte at vågne op. Efter et kvarter stod der 11-6, og da første halvleg blev fløjtet af, var den midtjyske føring blevet reduceret til tre mål ved stillingen 16-13.