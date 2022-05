Esbjerg delte med Viborg i tæt åbner af DM-semifinale

Det var den norske Esbjerg-stjerne Henny Reistad, som åbnede ballet onsdag. Viborg havde dog ingen intentioner om at lade Esbjerg holde føringen, hvilket Line Haugsted fik sat streg under med et mål til 1-1.

Således skulle de to hold skiftes til at score frem til 11. minut, før gæsterne fra Viborg for alvor fik gang i kontramaskinen.

En af forsvarsarkitekterne bag var Thilde Frandsen, som plukkede flere af Esbjergs afleveringer for derefter at sende bolden hurtigt i spil.

Med to assister og et straffekast til Kristina Jørgensen kom gæsterne foran 9-6 i løbet af to minutter, og kampen for at indhente det tabte skulle længe vise sig at være en udfordring for Esbjerg.