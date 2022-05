Team Esbjerg får hård ungarsk modstand i Final 4

Györ var også i Final 4 sidste år, men her blev klubben i semifinalen standset af Brest, som senere tabte finalen til norske Vipers Kristiansand.

Netop Vipers er også med i dette års Final 4, hvor klubben i semifinalen skal møde franske Metz, som har danske Louise Burgaard i truppen.

Hvis Team Esbjerg skal have mulighed for at møde enten Vipers eller Metz i finalen, så kræver det altså en sejr over Györ, og det bliver slet ikke så nemt.

Klubben er en mastodont på det europæiske håndboldlandkort og har et hav af store profiler. Før coronapandemien satte en stopper for håndbolden i 2020, vandt Györ Champions League tre gange i træk fra 2017 til 2019.