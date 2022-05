Dansk håndboldtræner rykker til Sydkorea

- Jeg er meget begejstret og beæret over at blive den første udenlandske træner i Sydkorea, og jeg får brug for alle mine evner og hjælp fra spillere og medarbejdere for at blive en succes.

- Men er der én ting, jeg har lært i livet, så er det, at alt er muligt, hvis vi får tid og arbejder sammen, skriver Kim Rasmussen.

Tidligere har han også været landstræner for Polen, Ungarn og Montenegro. Senest var han i den rumænske klub CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud, men det samarbejde stoppede i efteråret.