Ringkøbings håndbolddamer bliver i ligaen efter stor sejr

Ringkøbings håndboldkvinder er at finde i den bedste danske række igen i næste sæson.

Der skulle to playoffkampe mod TMS Ringsted til for at sikre endnu en sæson i Bambusa Kvindeligaen.

I de to kampe endte det med overbevisende sejre til Ringkøbing. Lørdag blev det til en udesejr på hele 33-16.

I den første playoffkamp vandt Ringkøbing med 35-26, og på intet tidspunkt i de to kampe var TMS Ringsted foran.