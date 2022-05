Team Esbjerg vinder samlet over frygtindgydende rumænere og sikrer historisk resultat

Desuden havde Esbjerg endnu ikke fået gang i hverken angrebsspillet eller de præcise afleveringer. Flere gange havde hjemmeholdet muligheder i kontrafasen, men Esbjerg-spillerne – anført af 23-årige Henny Reistad, der lignede en skygge af sig selv i første halvleg – sjuskede og smed bolden væk.

Men Team Esbjerg holdt fast og lod ikke rumænerne stikke af for alvor. Kristine Breistøl viste storspil, og uden chance for den rumænske målmand scorede hun sit fjerde mål efter knap 20 minutters spil og reducerede til stillingen 7-9.

Kort inden pausen havde rumænerne mulighed for at øge føringen til tre mål. Bucuresti greb dog ikke muligheden, og dermed kunne Team Esbjerg gå til pause bagud 12-14.

Esbjerg-spillerne viste klasse

Kort inde i anden halvleg fik Henny Reistad endelig gang i skudarmen, og så var Esbjerg kun bagud med et enkelt mål. I angrebet efter viste hun stort overblik og spillede sin landsmand Vilde Mortensen Ingstad fri på stregen, der med et elegant lob kunne udligne til 15-15.

Team Esbjerg fik fra anden halvlegs begyndelse bedre gang i angrebsspillet, og Kristine Breistøl fortsatte med at storspille. Endelig fik også Mette Tranborg hul på scoringerne og kunne udligne til 19-19 for hjemmeholdet. Det tegnede altså til at blive endnu en tæt kamp mellem de to hold, der møder hinanden for fjerde gang i sæsonen og har for vane at levere særdeles tætte opgør. Med et kvarter igen kunne Kristine Breistøl score sit ottende mål på ni forsøg og bringe hjemmeholdet foran 20-19 til stor jubel for både Esbjerg-spillerne og hjemmepublikummet.

Samtidig havde Dinah Eckerle erstattet en sløjt spillende Rikke Poulsen i Esbjerg-målet, og det gav problemer for Bucuresti. Den tyske målmand var oppe på redningsprocenter over de 50, og det gav et boost til angrebsspillet; pludselig kunne Vilde Mortensen Ingstad bringe hjemmeholdet foran 22-20 efter 48 minutters spil.

Nu var det op til Esbjerg-spillerne at holde fast i momentum i kampens afgørelse. Her stemplede Henny Reistad for alvor ind, og også den danske landsholdsspiller Michala Møller kunne sætte en forløsende scoring ind til 27-24 med fire minutter igen.

Bucuresti reducerede i sidste sekund til 27-27, men det var formaliteter, eftersom Esbjerg vandt første kamp med et enkelt mål. Final 4-pladsen og et historisk resultat var en realitet.

Resultatet var tiltrængt for dansk kvindehåndbold – den seneste gang, et dansk hold er nået så langt i Champions League-turneringen, var i 2014, da Herning-Ikast Håndbold (dengang under navnet FC Midtjylland) blev nummer fire i turneringen.

Udover Team Esbjerg har ungarske Györ, franske Metz og de forsvarende Champions League-mestre fra Kristiansand kvalificeret sig til Final 4-stævnet, der spilles i Budapest den 4. og 5. juni. I 2020 var Team Esbjerg ligeledes kvalificeret til kvartfinalerne, men dengang satte coronapandemien en stopper for turneringen.