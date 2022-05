Team Esbjerg tog dramatisk første stik i CL-kvartfinale

Med ti sekunder tilbage på kampuret stormede Esbjerg frem, og netop som tiden udløb, sendte Vilde Ingstad bolden i mål fra stregen.

Team Esbjerg jagter sin første Final 4-deltagelse i klubbens historie. I 2019/20-sæsonen nåede holdet også kvartfinalen, men den blev aldrig spillet på grund af coronapandemien.

I sidste sæson endte det med exit i ottendedelsfinalen til franske Brest Bretagne. Samme hold sendte i slutningen af marts Odense Håndbold ud i ottendedelsfinalen.

Efter at have vundet sin indledende gruppe sad Team Esbjerg over i ottendedelsfinalerne. Final 4-stævnet i Champions League spilles 4. og 5. juni i Budapest.