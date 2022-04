Skjern pillede pynten af Aalborg Håndbold i topkamp

Dermed hopper Skjern op over Aalborg og indtager førstepladsen i slutspilsgruppe 2 med halvdelen af kampene spillet. Skjern har syv point, mens Aalborg har seks. De forsvarende mestre kunne have sikret avancement til semifinalerne med en sejr.

Det lykkedes for GOG lørdag aften. Her blev fynboerne som det første hold klar til semifinalerne, da Skanderborg-Aarhus blev slået 29-24. Resultatet betyder, at GOG ikke kan undgå at slutte blandt de to bedste i slutspilsgruppe 1.

Det er stadig helt åbent, hvem der skal følge med GOG videre. Skanderborg-Aarhus ligger på andenpladsen med tre point, men kan blive overhalet af Bjerringbro-Silkeborg (BSH) søndag.