Mads Mensah forlænger med Flensburg til 2026

- Jeg er lykkelig for at skulle spille mange flere år for Flensburg-Handewitt. Min familie og jeg føler os utrolig godt tilpas her, og jeg var hurtigt klar over, at jeg gerne ville blive og fortsætte med at arbejde sammen med dette hold og trænerteamet, siger Mads Mensah til klubbens hjemmeside.

Mensah har spillet i tysk håndbold siden 2014, hvor han skiftede Aalborg ud med Rhein-Neckar Löwen.

For to år siden kom han til Flensburg, og med den nye aftale står det klart, at han ikke foreløbig følger efter landsholdskammerater som Niklas Landin, Mikkel Hansen, Simon Hald og Rasmus Lauge, som alle vender tilbage til den danske liga i de kommende år.