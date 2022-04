Viborg tromlede over NFH og booker semifinaleplads

Selv om der mangler en enkelt spillerunde i Bambusa Kvindeligaens slutspilsgrupper, er alle fire semifinalister nu fundet.

Onsdag aften snuppede Viborg HK en sikker sejr hjemme over Nykøbing Falster i et opgør, der stort set var en direkte duel om en semifinaleplads. Viborg vandt fortjent med 28-22 efter at have ført med fem mål ved pausen.