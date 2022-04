Fra den kommende sæson skulle Matthias Birkkjær have tørnet ud for Lemvig-Thyborøn Håndbold. Klubben oplyste i november sidste år, at den havde skrevet kontrakt med den talentfulde spiller.

På Dansk Håndbold Forbunds (DHF) officielle facebookside for de danske ungdomslandshold er talentets pludselige død også blevet markeret.

- Tankerne går i første omgang til Matthias’ familie og efterladte, men selvfølgelig også til den store berøringsflade, Matthias havde i håndboldmiljøet.

- På vegne af hele Dansk Håndbold Forbund sender vi vores dybeste medfølelse til Matthias’ nærmeste. Det gør os enormt ondt, at I alt for tidligt har mistet Matthias, skriver forbundet.