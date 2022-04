GOG besejrede Bjerringbro-Silkeborg i slutspillet

I anden halvleg blev Morten Olsen ved med at styre spillet, og BSH havde svært ved at finde et modtræk over for GOG-playmakeren.

Jerry Tollbring skaffede GOG en føring på 23-16. Kort efter gjorde hjemmeholdets Simon Pytlick det til 24-17 med tyve minutter igen.

Det lignede en lille afgørelse på kampen, men BSH indledte et comeback, der gav stor spænding til slut.

Jacob Lassen reducerede til 24-25 for BSH med ti minutter tilbage, og pludselig troede udeholdet på en overraskelse.

Morten Olsen og Lukas Jørgensen scorede for GOG, og så var der igen tre mål til forskel på holdene.

BSH reducerede flere gange i slutminutterne, men kom ikke tættere på end to mål fra en udligning.