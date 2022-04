Alligevel var det Danmark, der startede anden halvleg, som man sluttede den første. Specielt Emil Jakobsen spillede en pragtkamp, og da han scorede sit syvende mål i kampen, gjorde han det samtidig højst overraskende til 24-15 til Danmark.

Danmarks føring kom efterfølgende aldrig i fare – helt omvendt kom danskerne med 10 minutter igen faktisk foran med 10 mål. 29-19. Det blev mere eller mindre også billedet på anden halvleg: Danskerne forsøgte at vinde så stort som muligt, mens svenskerne mest alt lignede et hold, der blot ville have kampen overstået.

Derfor sluttede kampen også 31-23 til Danmark.

Næste kamp af betydning for Danmark er først i januar 2023 til VM med Polen og Sverige som delte værtsnationer og præcis faktisk de to hold, Danmark lige har mødt i denne uge.