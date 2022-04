Odense afviser Viborg-comeback i slutspilsdrama

Kristina Jørgensen øgede til 25-23 for Viborg, og det lykkedes at fastholde føringen frem til otte minutter før tid, hvor Odenses Maren Aardahl udlignede til 27-27 på et straffekast.

I en nervøs afslutning tog gæsternes Freja Cohrt et stort ansvar, da hun scorede til både 28-27 og til 29-28 for fynboerne.

Viborg havde svært ved at få bolden i mål, og så kunne Kelly Vollebregt bringe Odense på 30-28, hvilket i sidste ende var nok til at sikre sejren og en plads i semifinalerne.

Odenses regerende mesterhold fører slutspilsgruppe 1 med otte point foran Nykøbing Falster med fire point og Viborg med tre. København har ingen point. Der er foreløbig spillet tre af seks runder.

Odense er klar til semifinalerne, da der ved pointlighed kigges på holdenes slutplacering i grundspillet, hvor fynboerne var bedst.