Jesper Jensen savnede skarphed: Vi har dummet os

– Vi prøvede at rette tingene til, ud fra det vi var i gang med. Vi ramte en periode i angrebet, hvor vi ikke flyttede noget, og det blev lidt for stereotypt, og der manglede i den grad skarphed, siger cheftræneren til Team Esbjergs hjemmeside.

Esbjerg-holdet tog to point med ind i slutspillet og har nu tre af slagsen på førstepladsen i sin slutspilsgruppe. Alligevel står Jesper Jensen ikke tilbage med en god fornemmelse.

– Man skal ikke negligere Horsens’ indsats, men når man fører med seks mål inde i anden halvleg, og man ser sig selv som tophold, så skal man være i stand til at bide mere fra sig. Vi står nu med en følelse af, at vi har dummet os, og at vi skal være glade for det ene point, siger han.