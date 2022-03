Team Esbjerg smed stor føring i slutspilsskuffelse

Mandag var forskellen på holdene dog markant i begyndelsen, hvor gæsterne tilspillede sig en føring på 4-1 og senere 10-5.

Rikke Poulsen reddede mere end 40 procent af de skud, der blev sendt i hendes retning i første halvleg og gjorde livet surt for Horsens-skytterne.

Og da Kristine Breistøl samtidig var sikkerheden selv, hver gang hun fik chancen for at score, voksede føringen støt.

Men en lang scoringspause hos Team Esbjerg i anden halvleg gav hjemmeholdet blod på tanden.

Næsten otte minutter løb Esbjerg-spillerne rundt uden at score, før Henny Reistad med otte minutter igen sørgede for en forløsende scoring.

Men Horsens var kommet så godt i gang, at Esbjerg hele tiden var inden for rækkevidde, og til sidst var det ved at gå helt galt for gæsterne.