Odense tog første stik i tæt playoffkamp mod Toft og co.

Toft blev pillet ud efter kun én redning på de første 11 skud. Hun blev midlertidig remplaceret af Cléopâtre Darleux, der ikke havde meget mere held med sig, og så måtte den erfarne dansker ind igen i slutfasen.

Reinhardt startede udmærket, men fik en bold i hovedet og måtte overlade målet til Martina Thörn.

Fynboerne fik ny benzin på motoren i kampens sidste fjerdedel, hvor holdet tog initiativet tilbage.

Kort før tid lobbede Maren Aardahl frækt et straffekast hen over hovedet på Toft til 25-23. Men Brest havde tid til et sidste angreb, og det udnyttede Monika Kobylinska til at reducere til slutresultatet.

Returkampen spilles på søndag i Brest. Den samlede vinder af dobbeltopgøret skal i kvartfinalen møde den ungarske storklub Györ.