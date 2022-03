GOG ydmygede BSH i ensidig pokalsemifinale

Lige før pausen blev ondt værre for BSH, da René Toft Hansen blev vist ud med et direkte rødt kort efter en voldsom tackling.

I anden halvleg forsvandt den sidste rest af håb nok hurtigt for BSH-spillerne. Efter syv minutter kom GOG igen på plus ti mål, og så kunne træner Nicolej Krickau godt begynde at tænke over planerne for søndagens finale. BSH havde ganske enkelt ingen modsvar.

Søndagens finale spilles klokken 16, mens Bjerringbro-Silkeborg og Mors-Thy mødes i bronzekampen 13.30.

GOG vandt senest pokalturneringen, som formelt hedder Santander Cup, i 2020. Aalborg seneste pokaltriumf kom året før i 2019.