Mikkel Hansen giver lyd efter blodprop: Har været lidt i chok

Mikkel Hansen bliver nu behandlet med blodfortyndende medicin og forventes ude af stand til at spille tophåndbold i op til seks måneder.

Han kommer dermed ikke til at spille flere kampe for sin franske klub Paris-Saint Germain, som han forlader til fordel for Aalborg Håndbold til sommer.

Det er hårdt for ham at acceptere, lyder det på Instagram.

Paris Saint-Germain afslørede tirsdag, at Mikkel Hansen efter en knæoperation havde fået en blodprop i lungerne.

Hvis alt går vel, er der dog ingen problemer i, at Mikkel Hansen kan vende tilbage til håndboldbanen.