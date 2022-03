Kardiolog efter Hansen-blodprop: Man kan genvinde fuld styrke

- Derfor giver man som regel blodfortyndende medicin i forbindelse med et indgreb og sørger for at få folk hurtigt i gang igen, siger Hanne Rasmusen.

Hvert år er der i Danmark i omegnen af 5000 tilfælde med blodpropper i lungerne, fortæller Hanne Rasmusen.

Uden at kende detaljerne i Mikkel Hansens sag slår hun dog fast, at det sjældent forekommer hos unge mennesker i god form.

- Helt generelt ser vi det og ved godt, at det kan ske. Derfor giver man også forebyggende behandling. Men hvis vi taler om en ung person, som ellers ikke fejler en bjælde, så sker det forholdsvis sjældent, siger hun.

Mikkel Hansen blev opereret i knæet, men fik en blodprop i lungerne.

- Det, der typisk sker, er, at der opstår en blodkrop i benet, og så kan den frigøres der og suge sig op til lungerne. Den vil ikke nå hjertet, for den vil altid blive stoppet inden, og det sidste sted, den vil stoppe, er i lungerne, siger Hanne Rasmusen.