Fynboerne bøvlede med både afslutninger og mental skarphed efter udvisningen. De virkede både groggy og frustrerede, og det er sjældent effektivt mod en modstander, der kun er blevet forstærket siden dens deltagelse i Champions League-finalen i fjor.

Fem scoringer i træk efter Olsens exit sikrede Aalborg en solid føring midt i første halvleg. De stående applauser fra det røde hjørne af nordjyske tilhængere fortalte også det hele. De kunne så småt dufte guldøllene.

Men heldigvis for underholdningsværdien i Jyske Bank Boxen valgte flere af GOG’s unge knægte at tackle modgangen som granvoksne mænd. Særligt Emil Madsen, Gidsels naturlige afløser på backen, beviste atter, at han er værd at holde øje med.