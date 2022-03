Mikkel Hansen er ude for resten af sæsonen efter blodprop

Fra den kommende sæson vender bagspilleren hjem til Danmark for at spille for Aalborg Håndbold. Han har skrevet under på en treårig kontrakt.

Det var allerede planen, at han skulle påbegynde næste sæson senere end holdkammeraterne i det nordjyske.

Hans første arbejdsdag er efter planen 21. august. Det skyldes, at han til den tid vil have været ti år og én dag i udlandet, og derfor kan han vende tilbage til det danske arbejdsmarked på forskerordningen, der har en lavere skattesats.

Den i dag 34-årige Hansen forlod AG København til fordel for PSG i 2012.

Han er tre gange blevet kåret som verdens bedste mandlige håndboldspiller og har i mere end et årti været en nøglespiller for det danske landshold.