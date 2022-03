Landsholdsspilleren Böhme bytter Ungarn ud med Tyrkiet

Tidligere i karrieren har hun repræsenteret CSM Bucuresti, Viborg HK, Silkeborg-Voel og Randers HK.

Simone Böhme har på det seneste været fast inventar på Jesper Jensens landshold og deltog også ved VM i Spanien.

I alt er det blevet til 50 kampe i den rødhvide trøje på øverste niveau for højrefløjen.

Kastamonu er forsvarende mester i Tyrkiet og ligger også på førstepladsen efter 13 kampe i denne sæson.

Klubben havde Helle Thomsen som cheftræner i sæsonen 2020/21, før parterne for cirka et år siden blev enige om at afbryde samarbejdet.